«Спастись после авиакатастрофы»: Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер появился в Сети
Трейлер американского сериала «Выжить» со звездой «Игры Престолов» Софи Тернер появился на официальном YouTube-канале Quibi. Премьера киноленты состоится 6 апреля 2020 года на потоковом сервисе студии Джеффри Катценберга.
Сериал «Survive» от режиссера Марка Пеллингтона, снятый кинокомпаниями Forma Pro Films, Gunpowder & Sky и Quibi, основан на одноименном романе Алекса Мореля. Сюжет картины основан на инстинкте самосохранения и способности выжить при любых условиях.
Главные герои Джейн и Пол единственные, кто спаслись после авиакатастрофы и, оказавшись среди непроходимых гор, должны найти способ самостоятельно добраться до цивилизации. Роль отважной женщины сыграла Софи Тернер, более известная как Санса Старк из фэнтезийной истории «Игра Престолов». Ее коллегой стал Кори Хокинс из «Ходячих мертвецов» и фильма «Голос улиц».
В недавнем интервью Софи Тернер прокомментировала свое участие в съемках сериала «Выжить»: «Я очень благодарна, что мне доверили сыграть главную роль Джейн. Она не простой персонаж, так как ей приходится бороться с трудностями для спасения жизни ». Кроме того, по словам актрисы, сюжет киноленты однозначно повлияет людей с низкой самооценкой и поможет им искать поддержку, чтобы стать храбрее.
Сериал «Survive» от режиссера Марка Пеллингтона, снятый кинокомпаниями Forma Pro Films, Gunpowder & Sky и Quibi, основан на одноименном романе Алекса Мореля. Сюжет картины основан на инстинкте самосохранения и способности выжить при любых условиях.
Главные герои Джейн и Пол единственные, кто спаслись после авиакатастрофы и, оказавшись среди непроходимых гор, должны найти способ самостоятельно добраться до цивилизации. Роль отважной женщины сыграла Софи Тернер, более известная как Санса Старк из фэнтезийной истории «Игра Престолов». Ее коллегой стал Кори Хокинс из «Ходячих мертвецов» и фильма «Голос улиц».
В недавнем интервью Софи Тернер прокомментировала свое участие в съемках сериала «Выжить»: «Я очень благодарна, что мне доверили сыграть главную роль Джейн. Она не простой персонаж, так как ей приходится бороться с трудностями для спасения жизни ». Кроме того, по словам актрисы, сюжет киноленты однозначно повлияет людей с низкой самооценкой и поможет им искать поддержку, чтобы стать храбрее.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:52