Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале «Мандалорец»
Известный американский актер Майкл Бин, который хорошо знаком публике по съемкам в фильмах «Терминатор» и «Чужие», может присоединиться к работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец». По данным ряда источников, актерский состав проекта уже официально утвержден.
Как отмечают журналисты крупных таблоидов, Бин в «Мандалорце» может исполнить роль охотника за головами, впрочем, пока точно не известно, на чьей стороне выступит его персонаж.
Стоит напомнить, что на минувшей неделе появилась еще одна важная информация о данном проекте. Прессе стало известно, что сценаристы собираются включить в сюжет персонаж по имени Асоку Тано, которая прежде не появлялась в фильмах, однако играла существенную роль в анимационных проектах, будучи ученицей Энакина Скайуокера, впоследствии ставшего Дартом Вейдером.
Сообщается также, что на экраны второй сезон сериала должен выйти в октябре 2020 года, однако съемочный процесс уже прерван в связи с пандемией коронавируса, поэтому и дату релиза вполне могут перенести.
Как отмечают журналисты крупных таблоидов, Бин в «Мандалорце» может исполнить роль охотника за головами, впрочем, пока точно не известно, на чьей стороне выступит его персонаж.
Стоит напомнить, что на минувшей неделе появилась еще одна важная информация о данном проекте. Прессе стало известно, что сценаристы собираются включить в сюжет персонаж по имени Асоку Тано, которая прежде не появлялась в фильмах, однако играла существенную роль в анимационных проектах, будучи ученицей Энакина Скайуокера, впоследствии ставшего Дартом Вейдером.
Сообщается также, что на экраны второй сезон сериала должен выйти в октябре 2020 года, однако съемочный процесс уже прерван в связи с пандемией коронавируса, поэтому и дату релиза вполне могут перенести.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:46