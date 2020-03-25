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Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале «Мандалорец»

Известный американский актер Майкл Бин, который хорошо знаком публике по съемкам в фильмах «Терминатор» и «Чужие», может присоединиться к работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец». По данным ряда источников, актерский состав проекта уже официально утвержден.
Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале «Мандалорец»

Как отмечают журналисты крупных таблоидов, Бин в «Мандалорце» может исполнить роль охотника за головами, впрочем, пока точно не известно, на чьей стороне выступит его персонаж.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе появилась еще одна важная информация о данном проекте. Прессе стало известно, что сценаристы собираются включить в сюжет персонаж по имени Асоку Тано, которая прежде не появлялась в фильмах, однако играла существенную роль в анимационных проектах, будучи ученицей Энакина Скайуокера, впоследствии ставшего Дартом Вейдером.

Сообщается также, что на экраны второй сезон сериала должен выйти в октябре 2020 года, однако съемочный процесс уже прерван в связи с пандемией коронавируса, поэтому и дату релиза вполне могут перенести.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:46

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