Мария Машкова стала жертвой мошенника во время ремонта квартиры
Мария Машкова на своей странице в Instagram рассказала, что во время ремонта в квартире стала жертвой мошенника. Она сообщила о данном случае в полицию и теперь с мужчиной будут разбираться правоохранительные органы.
Мария Машкова решила рассказать своим поклонникам, как мошенник повлиял на её жизнь. Она сообщила, что во время ремонта в квартире к ней обратился мужчина, предложивший свои услуги по ремонту. Он написал расписку, в которой указал данные своей супруги. В итоге мужчина просто исчез. Однако в случившемся Машкова признаёт и свою вину, ведь актриса предпочла не проверять паспортные данные мошенника и поверила расписке.
В публикации артистка посетовала, что для убедительности мужчина «прикрылся» своими двумя дочерьми. Знаменитость отметила, до последнего она даже не верила в существование людей, которые готовы пойти на обман лишь бы нажиться на чужой проблеме. Она также добавила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Теперь этим делом будут разбираться в полиции.
Ранее Мария Машкова продемонстрировала сборник рассказов «Истории о любви», в создании которого приняла участие её мама Елена Шевченко. Она выступила автором нескольких рассказов.
Мария Машкова решила рассказать своим поклонникам, как мошенник повлиял на её жизнь. Она сообщила, что во время ремонта в квартире к ней обратился мужчина, предложивший свои услуги по ремонту. Он написал расписку, в которой указал данные своей супруги. В итоге мужчина просто исчез. Однако в случившемся Машкова признаёт и свою вину, ведь актриса предпочла не проверять паспортные данные мошенника и поверила расписке.
В публикации артистка посетовала, что для убедительности мужчина «прикрылся» своими двумя дочерьми. Знаменитость отметила, до последнего она даже не верила в существование людей, которые готовы пойти на обман лишь бы нажиться на чужой проблеме. Она также добавила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Теперь этим делом будут разбираться в полиции.
Ранее Мария Машкова продемонстрировала сборник рассказов «Истории о любви», в создании которого приняла участие её мама Елена Шевченко. Она выступила автором нескольких рассказов.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:40