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В Сети рассказали о самых ожидаемых 5 видеоиграх для ПК и консолей в апреле

2020 год должен стать одним из самых продуктивных для видеоигровой индустрии, о чем говорит множество запланированных релизов. Поэтому в Сети рассказали о самых ожидаемых 5 тайтлах для ПК и консолей в апреле.

Журналисты решили определить, какие видеоигры геймерское сообщество ожидает больше всего в апреле. На первом месте оказался Project Resistance, который станет доступным для пользователей PS4, ПК и Xbox One. Известно, что этот релиз относится к франшизе Resident Evil, но вместо полноценной кампании он представляет собой кооперативный шутер. По геймплею новинка напоминает Left 4 Dead 2, но вместо толп зомби геймеры будут разделены на две противостоящие команды.

Второго места в рейтинге удостоился ремейк культового Resident Evil 3, который получил множество позитивных откликов от прессы. Хотя сюжет полностью повторяет оригинал, разработчикам удалось совместить его с современным интерфейсом, переосмысленными локациями и персонажами. Его премьера намечена на 3 апреля.

Тройку лидеров закрывает Someday You’ll Return, рассказывающий историю человека по имени Даниэль, который пытается спасти свою дочь. Испробовать хоррор, в котором персонажу придется отправится в таинственный лес, где его ожидает столкновение с многочисленными монстрами и демонами, можно с 14 апреля.

А вот 24 апреля в продаже появится Predator: Hunting Grounds, который порадует фанатов киновселенной "Хищника". В этой игре пользователю и его команде необходимо спастись от знаменитого охотника, пробираясь по сложным уровням.

В конце списка оказался симулятор езды по заснеженному бездорожью SnowRunner. Эксперты позитивно оценили максимально реалистичную физику и красиво оформленный атмосферный геймплей, в котором нужно не только добраться до определенного пункта, но и не разбить собственный автомобиль. Выпуск игры на PS4, ПК и Xbox One состоится 28 апреля.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:34

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