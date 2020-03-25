Тестирование парашютной системы для корабля Илона Маска завершилось провалом
В микроблоге Twitter появилась информация о том, что тестирование парашютной системы для пилотируемого корабля Илона Маска завершилось провалом. Макет Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, разбился при испытании парашютов.
По словам экспертов, пилот вертолета из-за раскачивания сбросил макет корабля преждевременно. Кроме этого, еще не успел набрать необходимую высоту, поэтому парашютная система оказалась не подготовлена к полноценной работе.
В конце января компания SpaceX провела испытание системы Crew Dragon, которая предназначена для аварийного спасения экипажа корабля в беспилотном режиме. Тесты провели в ходе полета ракеты Falcon 9. Сотрудники NASA хотели еще несколько раз протестировать парашютную систему Crew Dragon. Только после этого они могли бы отправить на ней экипаж к МКС. Сообщается, что первый полет с астронавтами на корабле Илона Маска запланирован на середину мая.
По словам экспертов, пилот вертолета из-за раскачивания сбросил макет корабля преждевременно. Кроме этого, еще не успел набрать необходимую высоту, поэтому парашютная система оказалась не подготовлена к полноценной работе.
В конце января компания SpaceX провела испытание системы Crew Dragon, которая предназначена для аварийного спасения экипажа корабля в беспилотном режиме. Тесты провели в ходе полета ракеты Falcon 9. Сотрудники NASA хотели еще несколько раз протестировать парашютную систему Crew Dragon. Только после этого они могли бы отправить на ней экипаж к МКС. Сообщается, что первый полет с астронавтами на корабле Илона Маска запланирован на середину мая.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:28