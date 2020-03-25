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Тестирование парашютной системы для корабля Илона Маска завершилось провалом

В микроблоге Twitter появилась информация о том, что тестирование парашютной системы для пилотируемого корабля Илона Маска завершилось провалом. Макет Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, разбился при испытании парашютов.

Тестирование парашютной системы для корабля Илона Маска завершилось провалом


По словам экспертов, пилот вертолета из-за раскачивания сбросил макет корабля преждевременно. Кроме этого, еще не успел набрать необходимую высоту, поэтому парашютная система оказалась не подготовлена к полноценной работе.

В конце января компания SpaceX провела испытание системы Crew Dragon, которая предназначена для аварийного спасения экипажа корабля в беспилотном режиме. Тесты провели в ходе полета ракеты Falcon 9. Сотрудники NASA хотели еще несколько раз протестировать парашютную систему Crew Dragon. Только после этого они могли бы отправить на ней экипаж к МКС. Сообщается, что первый полет с астронавтами на корабле Илона Маска запланирован на середину мая.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:28

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