Витамин С не помогает защититься от коронавируса





Всемирной организацией здравоохранения и другими официальными медицинскими структурами не подтверждена польза больших доз витамина С в предотвращении и лечении COVID-19. Медики сообщают, что уберечься от коронавируса можно, только соблюдая все профилактические меры. Людям необходимо придерживаться безопасной дистанции, мыть руки и дезинфицировать поверхности, к которым наиболее часто совершаются прикосновения.Профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения доктор Уолтер Виллетт отметил, что из-за разговоров о положительном воздействии витаминов и добавок при лечении некоторых вирусных и респираторных инфекций, появились предположения об их эффективности в борьбе с COVID-19. Однако подобной пользы для организма можно добиться с помощью ведения здорового образа жизни, а именно: отказавшись от курения, употребляя здоровую еду, занимаясь спортом и избегая стрессов. Это позволит укрепить иммунитет в период пандемии.Медики также подчеркивают, что в больших дозах витамин С способен навредить организму, поскольку есть риск возникновения побочных эффектов.