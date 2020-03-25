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Резидент «Сколково» поможет людям с нарушениями слуха учиться и работать дистанционно

В пресс-службе «Сколково» сообщили о выпуске устройства для распознавания речи при онлайн-общении. Подобный девайс, созданный резидентом инновационного центра компанией «Сенсор-Тех», поможет тем, у кого имеются нарушения слуха работать и учиться дистанционно.

Устройство, получившее название «Чарли», способно преобразовывать устную речь в текст в режиме реального времени. Для этого девайс устанавливается рядом с говорящим, а пользователь, подключившись к интернет-сети, проходит по нужной ссылке, и таким образом получает возможность читать проговоренное.

Как сообщают работники пресс-службы «Сколково», «Чарли» можно использовать как для преобразования лекций, читаемых в университетах, так и для проведения рабочих совещаний, и даже в домашнем обиходе. Разработанное компанией «Сенсор-Тех» устройство просто в применении и помогает людям, имеющим разного рода нарушения слуха, обходиться в работе и учебе без посторонней помощи.

В будущем планируется использовать «Чарли» и в общественных учреждениях: банках, вокзалах, аэропортах, библиотеках, больницах и отделах по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. На данном же этапе проводится тестирование девайса в одном из многофункциональных центров Перми, после окончания которого он будет использоваться уже в «рабочем режиме». «Чарли» установят в специальных окошках, предназначенных для обслуживания людей с инвалидностью.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:17

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