Резидент «Сколково» поможет людям с нарушениями слуха учиться и работать дистанционно





Устройство, получившее название «Чарли», способно преобразовывать устную речь в текст в режиме реального времени. Для этого девайс устанавливается рядом с говорящим, а пользователь, подключившись к интернет-сети, проходит по нужной ссылке, и таким образом получает возможность читать проговоренное.Как сообщают работники пресс-службы «Сколково», «Чарли» можно использовать как для преобразования лекций, читаемых в университетах, так и для проведения рабочих совещаний, и даже в домашнем обиходе. Разработанное компанией «Сенсор-Тех» устройство просто в применении и помогает людям, имеющим разного рода нарушения слуха, обходиться в работе и учебе без посторонней помощи.В будущем планируется использовать «Чарли» и в общественных учреждениях: банках, вокзалах, аэропортах, библиотеках, больницах и отделах по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. На данном же этапе проводится тестирование девайса в одном из многофункциональных центров Перми, после окончания которого он будет использоваться уже в «рабочем режиме». «Чарли» установят в специальных окошках, предназначенных для обслуживания людей с инвалидностью.