"Совершенно не скучно": Певица Валерия волнуется, что за время карантина не успеет переделать все дела дома

Певица Валерия опубликовала фотографию, на которой она запечатлена лежа на диване с планшетом в руке. В комментарии известная исполнительница написала, что дома ей совершенно не скучно и она даже волнуется, что не успеет выполнить все дела за время карантина. Знаменитость рассказала, что хотела прочитать много книг, но времени на них пока нет. Валерии удаётся уделить время любимому занятию только поздно вечером. Опубликованное фото певица решила сделать пока она еще не смыла макияж, а также сообщила, что ее преданных поклонников ждет сюрприз.В конце своего поста Валерия пожелала подписчикам хорошего настроения и здоровья. Фанаты написали, что исполнительница их заинтриговала и они уже ждут сюрприз. Многие пожелала заменимости и ее семье больше позитивных моментов в жизни и посоветовали меньше выходить на улицу. Пост певицы уже собрал почти 20 000 лайков.