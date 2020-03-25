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Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro могут не продавать за пределами Китая

В СМИ появилась информация о том, что премиальный Xiaomi Mi 10 Pro могут не продавать за пределами Китая. Согласно данным инсайдеров, флагманский гаджет точно не появится на рынках Индии и Великобритании.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro могут не продавать за пределами Китая


Многие страны могут рассчитывать только на стандартный Xiaomi Mi 10, но его стоимость будет гораздо выше, чем в Китае (в стране-производителе ценник составит 575 долларов, а на британском рынке — 820 долларов). Возможно, модель Mi 10 Pro 5G будет доступна только на китайском рынке. Окончательное решение компании Xiaomi станет известно в пятницу, 27 марта, когда запланирована мировая премьера смартфона Xiaomi Mi 10.

Флагманский гаджет может похвастаться изогнутым экраном AMOLED, частота обновлений которого составляет 90 Гц. Также новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 865 SoC и камерой на 108 Мп. Емкость аккумулятора смартфона равняется 4780 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.

Ранее аналитик Пан Цзютан заявил о том, что на рынке до конца 2020 года больше не будет более выгодной модели, чем анонсированный Redmi K30 Pro. Смартфон с достаточно хорошей «начинкой» предлагают по стоимости 425 долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:12

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