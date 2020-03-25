Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro могут не продавать за пределами Китая





Многие страны могут рассчитывать только на стандартный Xiaomi Mi 10, но его стоимость будет гораздо выше, чем в Китае (в стране-производителе ценник составит 575 долларов, а на британском рынке — 820 долларов). Возможно, модель Mi 10 Pro 5G будет доступна только на китайском рынке. Окончательное решение компании Xiaomi станет известно в пятницу, 27 марта, когда запланирована мировая премьера смартфона Xiaomi Mi 10.Флагманский гаджет может похвастаться изогнутым экраном AMOLED, частота обновлений которого составляет 90 Гц. Также новинка оснащена однокристальной системой Snapdragon 865 SoC и камерой на 108 Мп. Емкость аккумулятора смартфона равняется 4780 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.Ранее аналитик Пан Цзютан заявил о том, что на рынке до конца 2020 года больше не будет более выгодной модели, чем анонсированный Redmi K30 Pro. Смартфон с достаточно хорошей «начинкой» предлагают по стоимости 425 долларов.