Китай успешно вывел на орбиту группировку спутников «Яогань-30»





По данным китайского информагентства «Синьхуа», запуск ракеты со спутниками на борту был произведен на космодроме Сичан почти в полдень по местному времени. Все спутники впоследствии были успешно выведены на запланированные орбиты. Общая численность новой группировки не уточняется, при этом агентство подчеркивает, что использоваться эта орбитальная техника будет для проведения технических испытаний и исследования электромагнитного поля планеты.Отмечается, что спутники указанной серии были разработаны специально для изучения поверхности Земли, оценки урожайности, кроме того, они смогут стать вспомогательным оборудованием при выполнении работ по ликвидации разного рода стихийных бедствий. Зарубежные аналитики при этом считают, что, как минимум, несколько спутников «Яогань-30» могут иметь военное назначение и использоваться для ведения электронной и оптической разведки.