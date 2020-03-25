Компания Qualcomm объявила о новой опции обновления драйверов GPU через Google Play





Во время презентации флагманской однокристальной системы Snapdragon 865 в декабре 2019 года, руководители концерна заявили о намерении расширить возможности чипсета, чтобы пользователи могли самостоятельно обновлять драйвера для графического процессора в составе Adreno 650. Как известно, 23 марта 2020 года на саммите Google и Qualcomm, разработчики подготовили отчет о проделанной работе по внедрению новой опции, ввиду которой Pixel 4 уже в ближайшее время появится в продаже с Android GPU Inspector.Согласно предварительной информации, благодаря инструменту для самостоятельного обновления драйверов, работа мобильного устройства будет максимально оптимизирована, в особенности во время воспроизведения объемных игр с высоким разрешением. Android GPU Inspector даст возможность отслеживать данные о всех этапах отрисовки (rendering – выведение изображения) и нагрузки на видеокарту графического процессора. Кроме того, пользователи смогут снизит расход заряда и повысить частоту кадров в секунду.Как известно, компания Google наглядно продемонстрировала работу Android GPU Inspector на Pixel 4, в результате чего смартфон оптимизировал функционал графического чипсета без потери качества изображения на 40%.