Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах карантин





Иосиф Оганесян на берегах Индийского океана отдыхает уже около недели. До этого у него и его коллег по телестройке все было, как всегда. Ребята могли себе позволить не только пребывание у океана, но и разные развлечения. Однако к участникам шоу «Дом-2» нагрянула местная полиция, которая настоятельно призвала соблюдать все правила, предусмотренные карантином.Естественно, Оганесяну все происходящее не очень понравилось, ведь теперь о развлечениях придется забыть, а отдых уже в любом случае немного испорчен. В итоге все участники, которые пребывали на острове, помещены на закрытое судно - как минимум на месяц. Как именно теперь будут проходить съемки проекта «Дом-2», неизвестно, ведь его участников попросили всё это время не находиться непосредственно на самом острове и не выходить на работу.