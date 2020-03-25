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Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах карантин

Сейчас звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и его супруга Александра Черно находятся на Сейшелах. Однако их отдых был нарушен из-за карантина, который местные власти все-таки ввели в связи с коронавирусной инфекцией. Все происходящее не очень понравилось Иосифу, и он заявил, что карантин просто испортил его отдых.

Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах карантин

Иосиф Оганесян на берегах Индийского океана отдыхает уже около недели. До этого у него и его коллег по телестройке все было, как всегда. Ребята могли себе позволить не только пребывание у океана, но и разные развлечения. Однако к участникам шоу «Дом-2» нагрянула местная полиция, которая настоятельно призвала соблюдать все правила, предусмотренные карантином.

Естественно, Оганесяну все происходящее не очень понравилось, ведь теперь о развлечениях придется забыть, а отдых уже в любом случае немного испорчен. В итоге все участники, которые пребывали на острове, помещены на закрытое судно - как минимум на месяц. Как именно теперь будут проходить съемки проекта «Дом-2», неизвестно, ведь его участников попросили всё это время не находиться непосредственно на самом острове и не выходить на работу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36

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