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«Я не заразился, я не помер, я живой»: Ефим Шифрин отмечает 64-летие

Известный российский юморист Ефим Шифрин 25 марта отмечает свое 64-летие. Именинник даже дал небольшое интервью одному из изданий, в котором рассказал, о своих творческих планах на будущее. Впрочем, как выяснилось, рассказывать о себе артист не любит.
«Я не заразился, я не помер, я живой»: Ефим Шифрин отмечает 64-летие

«А вы не могли бы сделать материал без меня, так даже лучше будет. Во-первых, я на данный момент на съемках, кроме того, мне о себе и рассказывать особо нечего. Я о себе давно и всем все рассказал, ничего у меня не поменялось. Я не заразился, я не помер, я живой», - приводит его слова портал «Телепрограмма». Более того, эстрадный юморист отметил, что участвует в съемках несмотря на коронавирус. «Эти съемки планировались заранее, поэтому я не могу их перенести», - добавил Шифрин.

К слову, недавно на страничке Ефима Шифрина в социальной сети Instagram появилось видео, в котором именинник рассказывает, что в свои 64 года чувствует себя прекрасно, а также благодарит всех поклонников за поздравления и интерес к его судьбе.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:47

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