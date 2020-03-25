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Стриженова на шоу Урганта удивила поклонников эффектным пальто и изящными лодочками

Гостьей Ивана Урганта на его шоу стала актриса Екатерина Стриженова. Ведущая программы «Доброе утро» появилась в эффектном пальто с меховым воротником, синем платье и изящных лодочках.

Стриженова на шоу Урганта удивила поклонников эффектным пальто и изящными лодочками


Свой необычный образ ведущая Первого канала дополнила золотым ободком с перьями, кудрями и нюдовым макияжем. Многие поклонники обратили внимание на пальто Екатерины Стриженовой. Верхний наряд был эффектного золотого цвета, с белым меховым воротком и черными крупными узорами. 52-летняя актриса напоминала в таком образе кинозвезду.

На «Вечернем Урганте» Екатерина Стриженова рассказала о том, как ей удалось в условиях карантина отпраздновать свой день рождения. Также актриса театра проинформировала, что премьера спектакля «Леди на день», в котором она задействована, переносится в связи со вспышкой коронавируса.

Многие подписчики удивились тому, насколько молодо и подтянуто выглядит популярная телеведущая. Фолловерам пришелся по душе элегантный образ Екатерины Стриженовой. В комментариях написали, что «наряд феерический», а сама гостья программы — «королева». Знаменитость часто выбирает для выхода в свет яркие костюмы или платья в пол, подчеркивающие ее фигуру.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:42

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