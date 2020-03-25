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"С премьерой тебя, родной": Анжелика Варум анонсировала выход испаноязычного альбома Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita"

Анжелика Варум в своем Instagram-аккаунте анонсировала выход испаноязычного альбом Леонида Агутина под названием "La Vida Cosmopolita". Также исполнительница поздравила возлюбленного с премьерой.
"С премьерой тебя, родной": Анжелика Варум анонсировала выход испаноязычного альбома Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita"

Леонид Агутин несколько недель интриговал своих поклонников записью песен с Диего Торресом. Сегодня Возлюбленная музыканта Анжелика Варум разместила фотографию и видео, на которых анонсировала выход испаноязычного альбом Леонида Агутина "La Vida Cosmopolita". В комментарии она написала, что композиции певца уже много лет сравнивают с латиноамериканскими песнями. Спустя почти 25 лет музыка Леонида Агутина "обрела свой родной язык". Анжелика Варум отметила, что новая пластинка увидит свет 27 марта 2020 года.

Певица надеется, что благодаря этому проекту, многомиллионная испаноязычная аудитория сможет познакомиться с российским композитором и музыкантом Леонидом Агутиным. Также Анжелика Варум написала: "С премьерой тебя, родной! Обожаю всё, что ты делаешь в музыке, и почти всё знаю наизусть!". В конце певица пожелала поклонникам хорошего дня.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:27

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