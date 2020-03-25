Петросян упрекнул Степаненко в разбазаривании совместно нажитого имущества

74-летний Евгений Петросян продолжает вести имущественные споры со своей экс-супругой Еленой Степаненко. Адвокаты бывших супругов до сих пор не могут закончить оценку их совместно нажитой собственности и из-за этого вспыхивают новые конфликты.Так, недавно на опубликованном в Сети фото Степаненко с Бузовой ведущий «Смехопонорамы» увидел статуэтку, которую купил в Яффе, еще будучи в браке с нынешней экс-супругой. Как заявил юморист, предмет декора за 200 000 рублей ранее исчез из общего жилья пары, а теперь, как оказалось, внезапно «материализовался» в квартире артистки. Как сообщает юрист Петросяна, теперь его клиент вообще не уверен в том, что его бывшая супруга не разбазарила часть их общего имущества. Комик даже предполагает, что некоторые статуэтки и прочие предметы декора она могла просто кому-нибудь подарить.При этом адвокат Евгения Петросяна отмечает, что при каждом визите юмориста в общее с Степаненко жилье, та чуть ли не обыскивает последнего, чтобы удостовериться в том, что он не вынесет ничего ценного из дома. Пока в отношении подобных заявлений бывшая жена артиста комментариев не дала, однако она и ранее не была склонна обсуждать сложившуюся ситуацию с прессой. В данный момент юмористка полностью посвятила себя работе над новым проектом, выход которого недавно анонсировала вместе с Ольгой Бузовой.