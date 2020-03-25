АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного артиста

Владимир Винокур рассказал о состоянии здоровья 78-летнего Льва Лещенко. Близкий друг певца посоветовал поклонникам не тревожиться за народного артиста.
«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного артиста

Ранее на нескольких информационных порталах можно было увидеть сведения, информировавшие о том, что Лев Лещенко мог быть заражен коронавирусом. В связи с этим артист якобы пребывает в медучреждении, поскольку у него ухудшилось самочувствие, и он решил прибыть к медикам на осмотр. Концертный директор Лещенко не комментирует факт инфицирования коронавирусом, так как результаты анализов будут доступны только в течение трех дней. В то же время Владимир Винокур успокоил поклонников, заявив, что состояние здоровья артиста не является опасным для жизни, и добавил, что «здоровее Лещенко никто себя не чувствует в этой стране».

Винокур также подчеркнул, что он сам вместе со всеми поклонниками тревожится о состоянии здоровья друга, однако полагает, что не стоит его лишний раз беспокоить телефонными звонками. Юморист также отрицает свое появление в медучреждении, поскольку даже с учетом всех заслуг, никто его в инфекционную больницу не пустит.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Петросян упрекнул Степаненко в разбазаривании совместно нажитого…
«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного…
"С премьерой тебя, родной": Анжелика Варум анонсировала выход испаноязычного альбома Леонида Агутина "La Vida…
Экономика Норвегии вернулась во времена войны из-за пандемии…
Рудковская задумалась об отпуске на Мальдивах во время вспышки…
Компания Hyundai начала тестирование спортивного хэтчебэка i20N на…
Шведские социалисты снова набирают популярность на фоне пандемии…
Киностудия имени М. Горького планирует снять фильм о борьбе с…
Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине…
Ученые открыли ранее неизвестные полезные свойства грецких…
Новый грузовик Mercedes-Benz Actros получит камеры вместо зеркал заднего…
В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от…
Стоматологи выяснили, что ополаскиватели для рта вредят здоровью…
Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах…
Суд Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил их передачу…
Поклонники обеспокоены проблемами со здоровьем ведущей «Дом-2» Ксении…
Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию…
«У него другая семья»: Ханна впервые публично рассказала о своем…
Галкин высмеял английский язык Ивлеевой в диалоге с Джаредом…
Онлайн-концерт Ольги Бузовой за полчаса просмотрели более 500 тысяч…
«Как вам гиперреализм?»: Солист Little Big обрел новое хобби во время…
Ксения Собчак сняла новый ролик о коронавирусе для своего блога в больнице в…
Toyota Sienna оснастят гибридным…
Для посетителей открыли часть Великой Китайской стены…
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым: "Мы всегда разделяли работу и…
В Сингапуре создали тест на коронавирус с результатом за пять…
«Мы вжарим настоящий рок для вас»: Гарик Сукачев из-за коронавируса даст бесплатный…
Власти Москвы распорядились госпитализировать всех беременных с…
Просмотреть все новости