«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного артиста





Ранее на нескольких информационных порталах можно было увидеть сведения, информировавшие о том, что Лев Лещенко мог быть заражен коронавирусом. В связи с этим артист якобы пребывает в медучреждении, поскольку у него ухудшилось самочувствие, и он решил прибыть к медикам на осмотр. Концертный директор Лещенко не комментирует факт инфицирования коронавирусом, так как результаты анализов будут доступны только в течение трех дней. В то же время Владимир Винокур успокоил поклонников, заявив, что состояние здоровья артиста не является опасным для жизни, и добавил, что «здоровее Лещенко никто себя не чувствует в этой стране».Винокур также подчеркнул, что он сам вместе со всеми поклонниками тревожится о состоянии здоровья друга, однако полагает, что не стоит его лишний раз беспокоить телефонными звонками. Юморист также отрицает свое появление в медучреждении, поскольку даже с учетом всех заслуг, никто его в инфекционную больницу не пустит.