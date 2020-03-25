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Поклонники обеспокоены проблемами со здоровьем ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина переживает уже вторую паническую атаку в этом году. Здоровьем звезды обеспокоены ее поклонники, которые волнуются, что если так пойдет и дальше, то она может не справиться без помощи квалифицированных специалистов.

Поклонники обеспокоены проблемами со здоровьем ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной

Ксения Бородина рассказала о том, что уже второй раз с начала года испытывает страх. На этот раз он связан с массовым распространением коронавирусной инфекции. По словам телеведущей, ей очень много пишут в личных сообщениях о том, что сейчас происходит в Куршавеле, где она праздновала немного ранее свой день рождения, и во Франции в целом. Сложившаяся ситуация не дает Ксении чувствовать себя спокойно.

Сама Бородина говорит о том, что она не является паникером, старается не смотреть страшные новости, но ее все равно не покидает чувство страха. Переживать беспокойство ей помогает супруг Курбан Омаров, который всячески пытается отвлечь свою жену от негативных мыслей.

Поклонники Ксении Бородиной советуют ей не читать новости, которые появляются в Сети, и всячески оградить себя от того, что пишут хейтеры. Тем более что ни у телеведущей, ни у членов ее семьи нет никаких симптомов, из-за которых следовало бы переживать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33

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