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Экономика Норвегии вернулась во времена войны из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса способствует ослаблению многих экономик мира, среди которых особенно отметилась Норвегия. Одна из богатейших стран Северной Европы вернулась во времена войны по уровню финансового благополучия.

Уровень безработицы в Норвегии поднялся до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, поскольку остановка предприятий ввиду пандемии коронавируса серьезно отразилась на самой сильной экономике Скандинавии. Число норвежцев, ищущих пособия по безработице, выросло почти на 350% за последние две недели. Подобные показатели связаны с решением многих компаний о временном увольнении десятков тысяч сотрудников, чтобы справиться с убытками. Зарегистрированная безработица в настоящее время составляет 10,4%, а публикуемые еженедельные отчеты подчеркивают быстрое ухудшение финансового благополучия норвежцев.

Ситуация уже привела к тому, что центральный банк страны прибегнул к двум экстренным снижениям ставок и пригрозил вмешаться в торги на валютных рынках, чтобы противостоять панической распродаже кроны. Норвежское правительство пообещало сделать все возможное для поддержки граждан и на сегодняшний день представило помощь на общую сумму около 280 миллиардов крон (25 миллиардов долларов). Эта мера включает в себя несколько послаблений, начиная от отсроченных налогов до повышения пособий по безработице и гарантий по кредитам. Прогнозы экспертов на рост мирового ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:22

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