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Рудковская задумалась об отпуске на Мальдивах во время вспышки коронавируса

В своем микроблоге Instagram бизнесвумен Яна Рудковская призналась фолловерам, что задумалась об отпуске на Мальдивах, так как ей не удалось отдохнуть с семьей. Многих подписчиков обеспокоила эта новость, ведь в мире вспышка коронавируса и во многих странах карантин.

Рудковская задумалась об отпуске на Мальдивах во время вспышки коронавируса


По словам продюсера Димы Билана, у них на руках билеты на самолет на 25 марта, а полупустые Мальдивы и океан не выходят у нее из мыслей. Поклонники Яны Рудковской отметили, что знаменитой семье лучше остаться в самоизоляции. Также многие фолловеры написали, что авиасообщение с островами все равно закрыто, поэтому вопрос решен однозначно. Но супруга Евгения Плющенко отметила, что они могут долететь на остров, где планируют отпуск. Тем более, продюсера обнадежил тот факт, что на Мальдивах зарегистрировали всего семь случаев заражения коронавирусом и то, это произошло на дальних островах.

Подписчики удивились такому вопросу Яны Рудковской и посчитали, что перелет на Мальдивы будет крайне необдуманным поступком с ее стороны. Бизнеследи даже отменила свой юбилей и добровольно провела в самоизоляции две недели после возвращения из Франции. Поэтому, фолловеры были в недоумении от ее заявления. Но вскоре жена фигуриста успокоила их и сообщила, что отпуск отменяется, так как ее и в России «хорошо кормят и дарят цветы».

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:17

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