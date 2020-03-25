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Компания Hyundai начала тестирование спортивного хэтчебэка i20N на Нюрбургринге

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor начала тестирование спортивного хэтчбэка i20N на Нюрбургринге. Шпионские фотографии с испытания на немецкой гоночной трассе в Рейнланд-Пфальц уже появились в Сети.
Компания Hyundai начала тестирование спортивного хэтчебэка i20N на Нюрбургринге

Впервые информация о новом хэтчбэке i20N стала известна в январе 2020 года. Обозреватели предполагали, что в целом автомобиль последует по стопам «старшего брата» и составит достойную конкуренцию Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI. Однако на шпионских снимках с Нюрбургринга Hyundai полностью закрыт камуфляжным материалом, потому рассмотреть все внешние особенности модели было не просто. В то же время некоторые детали все же скрыть не удалось.

Как видно на фотографии, хот-хэтч получил колесные диски с 5 спицами, двойной патрубок обновленной выхлопной системы, включая выпускной коллектор, а также аэродинамический спойлер, закрепленный на крыше. Кроме того, согласно анонсу, 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил, спортивный диффузор и регулировку система амортизации в разы улучшат динамические показатели автомобиля и управляемость на всех категориях дорог.

На данный момент стоимость и дата старта продаж i20N компания Hyundai Motor не сообщала.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:12

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