Киностудия имени М. Горького планирует снять фильм о борьбе с коронавирусом





Глава студии Юлиана Слащева рассказала, что началась съёмка документальной картины, имеющая рабочее название “ВиRus”, рассказывающая об изменениях жизни россиян по всему миру в связи с пандемией COVID-19. Производство фильма началось 2 недели назад одновременно в 15 странах. Также отмечается, кинолента расскажет о борьбе с инфекцией в разных странах мира и об изменениях жизни по итогу.«Фильм снимается на базе видео-дневников русскоговорящих людей, которые живут в разных странах, от Шанхая до Барселоны, от Сиднея до Дублина. Люди, владеющие ресторанами, работающие дома, медики, актеры, студенты, вынужденные самоизолироваться, решили рассказать о том, чем наполнена их ежедневная рутина, какие они при этом испытывают чувства, есть ли у них страх и поделиться мыслями о том, что думают по поводу происходящего вокруг», — заявила представитель студии.