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Ученые открыли ранее неизвестные полезные свойства грецких орехов

Американские ученые открыли ранее неизвестные науке полезные свойства грецких орехов. Как оказалось, их употребление благотворно влияет на работу кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Рекомендованная суточная доза грецких орехов составляет 60-80 грамм. При такой дозировке человеческий организм получает оптимальное количество содержащихся в плоде полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Они, в свою очередь, благотворно воздействуют не только на кожу, ногти, гормональный фон, но и имеют седативные свойства, повышают иммунитет, а также улучшают работу кишечника и сердечно-сосудистой системы. Касательно последнего, употребление грецких орехов способствует укреплению стенок сосудов, стабилизации артериального давления и снижению уровня холестерина в крови.

Согласно исследованиям, проведенным учеными из Пенсильванского университета, включение в ежедневный рацион грецких орехов положительно влияет сразу на два важных аспекта здоровья организма: работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Этот факт доказали эксперименты, в которых приняли участие добровольцы, страдающие от избыточного веса и ожирения. Как показали анализы, проведенные специалистами после окончания исследования, «ореховая составляющая» в диете крайне важна, так как обогащает кишечник рядом полезных бактерий, защищающих его слизистую, а также снижает фактор риска возникновения проблем в работе сердца и функциональности сосудов.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:55

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