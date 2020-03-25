Ученые открыли ранее неизвестные полезные свойства грецких орехов





Рекомендованная суточная доза грецких орехов составляет 60-80 грамм. При такой дозировке человеческий организм получает оптимальное количество содержащихся в плоде полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Они, в свою очередь, благотворно воздействуют не только на кожу, ногти, гормональный фон, но и имеют седативные свойства, повышают иммунитет, а также улучшают работу кишечника и сердечно-сосудистой системы. Касательно последнего, употребление грецких орехов способствует укреплению стенок сосудов, стабилизации артериального давления и снижению уровня холестерина в крови.Согласно исследованиям, проведенным учеными из Пенсильванского университета, включение в ежедневный рацион грецких орехов положительно влияет сразу на два важных аспекта здоровья организма: работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Этот факт доказали эксперименты, в которых приняли участие добровольцы, страдающие от избыточного веса и ожирения. Как показали анализы, проведенные специалистами после окончания исследования, «ореховая составляющая» в диете крайне важна, так как обогащает кишечник рядом полезных бактерий, защищающих его слизистую, а также снижает фактор риска возникновения проблем в работе сердца и функциональности сосудов.