Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию алкоголем





Виктория Каплий достаточно тяжело переживает то, что произошло между ней и Никитой Уманским. Так, девушка решила избавиться от своего состояния, отправившись в караоке-бар. В непонятном состоянии Виктория общалась с охранником заведения, а после решила уехать из него, но когда села в такси, то назвала и вовсе не тот адрес. Известно, что девушка уснула.По словам Каплий, когда она проснулась, то была уже в 30-ти километрах от Москвы. С одной стороны из окна она увидела озеро, а с другой - рыбный завод. Виктория отметила, что водитель такси поставил счетчик и не хотел ее отпускать, чтобы взять с нее за поездку как можно больше денег.В итоге водитель такси предоставил ей счет за поездку в размере 3600 рублей. Не согласившись с этим, звезда проекта «Дом-2» Виктория Каплий вызвала полицию - и уже там, после разбирательства, ей сказали, что поездку все-таки придется оплатить. Дорога обошлась красотке в 800 рублей, хотя в итоге до места назначения ее так и не довезли.