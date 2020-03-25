АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию алкоголем

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Виктория Каплий, для того чтобы избавиться от накатившей на нее депрессии, устроила себе настоящую вечеринку. Ее прогулка в итоге закончилась тем, что она попала в полицию.

Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию алкоголем

Виктория Каплий достаточно тяжело переживает то, что произошло между ней и Никитой Уманским. Так, девушка решила избавиться от своего состояния, отправившись в караоке-бар. В непонятном состоянии Виктория общалась с охранником заведения, а после решила уехать из него, но когда села в такси, то назвала и вовсе не тот адрес. Известно, что девушка уснула.

По словам Каплий, когда она проснулась, то была уже в 30-ти километрах от Москвы. С одной стороны из окна она увидела озеро, а с другой - рыбный завод. Виктория отметила, что водитель такси поставил счетчик и не хотел ее отпускать, чтобы взять с нее за поездку как можно больше денег.


В итоге водитель такси предоставил ей счет за поездку в размере 3600 рублей. Не согласившись с этим, звезда проекта «Дом-2» Виктория Каплий вызвала полицию - и уже там, после разбирательства, ей сказали, что поездку все-таки придется оплатить. Дорога обошлась красотке в 800 рублей, хотя в итоге до места назначения ее так и не довезли.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Петросян упрекнул Степаненко в разбазаривании совместно нажитого…
«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного…
"С премьерой тебя, родной": Анжелика Варум анонсировала выход испаноязычного альбома Леонида Агутина "La Vida…
Экономика Норвегии вернулась во времена войны из-за пандемии…
Рудковская задумалась об отпуске на Мальдивах во время вспышки…
Компания Hyundai начала тестирование спортивного хэтчебэка i20N на…
Шведские социалисты снова набирают популярность на фоне пандемии…
Киностудия имени М. Горького планирует снять фильм о борьбе с…
Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине…
Ученые открыли ранее неизвестные полезные свойства грецких…
Новый грузовик Mercedes-Benz Actros получит камеры вместо зеркал заднего…
В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от…
Стоматологи выяснили, что ополаскиватели для рта вредят здоровью…
Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах…
Суд Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил их передачу…
Поклонники обеспокоены проблемами со здоровьем ведущей «Дом-2» Ксении…
Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию…
«У него другая семья»: Ханна впервые публично рассказала о своем…
Галкин высмеял английский язык Ивлеевой в диалоге с Джаредом…
Онлайн-концерт Ольги Бузовой за полчаса просмотрели более 500 тысяч…
«Как вам гиперреализм?»: Солист Little Big обрел новое хобби во время…
Ксения Собчак сняла новый ролик о коронавирусе для своего блога в больнице в…
Toyota Sienna оснастят гибридным…
Для посетителей открыли часть Великой Китайской стены…
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым: "Мы всегда разделяли работу и…
В Сингапуре создали тест на коронавирус с результатом за пять…
«Мы вжарим настоящий рок для вас»: Гарик Сукачев из-за коронавируса даст бесплатный…
Власти Москвы распорядились госпитализировать всех беременных с…
Просмотреть все новости