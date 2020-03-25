Новый грузовик Mercedes-Benz Actros получит камеры вместо зеркал заднего вида





Производитель сообщил о том, что камеры заднего вида могут похвастаться рядом преимуществ. У всех моделей Actros присутствует такая стандартная функция. Камеры разработчики расположили на раме крыши и подключили к дисплеям, которые находятся на передней стойке в кабине грузовика. Система MirrorCam компактна, обеспечивает водителю лучшую видимость, что особенно удобно во время маневрирования на крутых поворотах или больших транспортных развязках. Кроме этого, новая разработка предлагает улучшенную аэродинамику и может похвастаться меньшим расходом топлива.У водителя Mercedes-Benz Actros конец прицепа всегда будет перед глазами, если он повернет изображение камеры, установленной по направлению к приближающемуся повороту. Традиционные зеркала пачкаются и запотевают, а система камер обладает лучшей защитой, так как их устанавливают высоко на грузовике. Кроме этого, MirrorCam имеет специальное покрытие и крышу над объективом. Если температурный режим ниже 15 градусов, то включается автоматический нагрев камеры.