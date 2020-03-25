В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии





Создатели игры во время ее разработки не могли предположить, что события в ней станут реальными в настоящей жизни. Они пожертвовали $250 тысяч на борьбу с коронавирусом. Во время подписания соглашения представители Всемирной организации здравоохранения попросили о создании игры, где можно будет прекратить развитие пандемии. В связи с этим студия в ускоренном темпе проводит разработку обратного режима, в котором главным заданием участника игры будет спасение мира от смертельного заболевания.В обновленной версии пользователям будет доступна возможность управления прогрессом болезни, а также укрепление действующей системы охраны здоровья. Игроки смогут осуществлять контроль за соблюдением режима карантина, дисциплиной жителей и прекращать работу государственных учреждений. В новой разработке принимают участие эксперты ВОЗ.Создатели в данное время еще не объявили о точной дате выхода обновления. Plague Inc. поддерживается на PC, iOS, Android, PS4, Xbox One и Switch.