Стоматологи выяснили, что ополаскиватели для рта вредят здоровью зубов





Ополаскиватели для рта до недавнего времени считались идеальным средством против периодонтита, неприятного запаха изо рта и бактерий, способствующих развитию кариеса. Новое исследование Плимутского университета в Великобритании показало, что жидкость имеет противоположный эффект из-за сложного устройства микрофлоры полости рта. Ученые пришли к этому выводу после изучения влияния хлоргексидина на оральный микробиом. Это действующее вещество, входящее в состав большинства ополаскивателей, оказалось стимулирующим для роста микроорганизмов, вырабатывающих молочную кислоту.Последняя, в свою очередь, повышает кислотность слюны и разрушает защитную оболочку зубов с деснами. Подобные результаты были получены в ходе 7-дневного эксперимента, который включал в себя использование антисептического раствора. Помимо увеличения количества бактерий Firmicutes и протеобактерий, у участников исследования наблюдалось повышенное систолическое АД. Врачи рекомендуют придерживаться стандартных методик для гигиены полости рта, отдавая предпочтение зубным пастам, щеткам и зубной нити. Ополаскиватели можно задействовать лишь при наличии острого воспаления десен.