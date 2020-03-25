Стоматологи выяснили, что ополаскиватели для рта вредят здоровью зубов
С недавних пор ополаскиватели для рта обрели небывалую популярность среди россиян. Стоматологи недавно выяснили, что эти антисептические растворы вредят здоровью зубов.
Ополаскиватели для рта до недавнего времени считались идеальным средством против периодонтита, неприятного запаха изо рта и бактерий, способствующих развитию кариеса. Новое исследование Плимутского университета в Великобритании показало, что жидкость имеет противоположный эффект из-за сложного устройства микрофлоры полости рта. Ученые пришли к этому выводу после изучения влияния хлоргексидина на оральный микробиом. Это действующее вещество, входящее в состав большинства ополаскивателей, оказалось стимулирующим для роста микроорганизмов, вырабатывающих молочную кислоту.
Последняя, в свою очередь, повышает кислотность слюны и разрушает защитную оболочку зубов с деснами. Подобные результаты были получены в ходе 7-дневного эксперимента, который включал в себя использование антисептического раствора. Помимо увеличения количества бактерий Firmicutes и протеобактерий, у участников исследования наблюдалось повышенное систолическое АД. Врачи рекомендуют придерживаться стандартных методик для гигиены полости рта, отдавая предпочтение зубным пастам, щеткам и зубной нити. Ополаскиватели можно задействовать лишь при наличии острого воспаления десен.
Ополаскиватели для рта до недавнего времени считались идеальным средством против периодонтита, неприятного запаха изо рта и бактерий, способствующих развитию кариеса. Новое исследование Плимутского университета в Великобритании показало, что жидкость имеет противоположный эффект из-за сложного устройства микрофлоры полости рта. Ученые пришли к этому выводу после изучения влияния хлоргексидина на оральный микробиом. Это действующее вещество, входящее в состав большинства ополаскивателей, оказалось стимулирующим для роста микроорганизмов, вырабатывающих молочную кислоту.
Последняя, в свою очередь, повышает кислотность слюны и разрушает защитную оболочку зубов с деснами. Подобные результаты были получены в ходе 7-дневного эксперимента, который включал в себя использование антисептического раствора. Помимо увеличения количества бактерий Firmicutes и протеобактерий, у участников исследования наблюдалось повышенное систолическое АД. Врачи рекомендуют придерживаться стандартных методик для гигиены полости рта, отдавая предпочтение зубным пастам, щеткам и зубной нити. Ополаскиватели можно задействовать лишь при наличии острого воспаления десен.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40