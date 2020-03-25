Онлайн-концерт Ольги Бузовой за полчаса просмотрели более 500 тысяч человек
После объявления повсеместного карантина Ольга Бузова, как и многие артисты, призвала своих поклонников смотреть концерты в формате онлайн-трансляции. Как призналась звезда в своем микроблоге в Instagram, ее первую запись посмотрели за полчаса более 500 тысяч человек.
Пока, отметила Ольга Бузова, это рекордный показатель среди исполнителей, хотя звезда устроила все без специальной подготовки. Исполнительница призналась, она скучает по концертам, общению с фолловерами, музыке. Вчера звезда проекта "Дом-2" приехала на репетицию, но в итоге показала все в онлайн-формате в соцсети. Артистке удалось поставить новый рекорд, чему очень рада и даже удивлена.
В будущем Ольга Бузова пообещала продолжить показ своих выступлений в таком формате. Примечательно, что многие российские певцы уже осваивают новый метод демонстрации своих выступлений. Первыми в прямом эфире подобные выступления стали проводить рэпер Баста и группа "Би2".
Пока, отметила Ольга Бузова, это рекордный показатель среди исполнителей, хотя звезда устроила все без специальной подготовки. Исполнительница призналась, она скучает по концертам, общению с фолловерами, музыке. Вчера звезда проекта "Дом-2" приехала на репетицию, но в итоге показала все в онлайн-формате в соцсети. Артистке удалось поставить новый рекорд, чему очень рада и даже удивлена.
В будущем Ольга Бузова пообещала продолжить показ своих выступлений в таком формате. Примечательно, что многие российские певцы уже осваивают новый метод демонстрации своих выступлений. Первыми в прямом эфире подобные выступления стали проводить рэпер Баста и группа "Би2".