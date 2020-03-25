Суд Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил их передачу покупателям





«Постановление суда, которым запрещается передача токенов покупателям и предотвращается кульминация нарушения, обоснован и будет выполнен. Требование заявителя о введении временного запрета судом удовлетворено», - отмечается в документе, подписанном главой суда.Примечательно, что ранее комиссия обратилась с исковым заявлением против Telegram в связи с проведенным основателями одноименного мессенджера ICO, по результатам которого им удалось привлечь 1,7 млрд долларов США. Как утверждают в SEC US, компания соответствующим образом не зарегистрировала свою цифровую валюту, которая в действительности является ценными бумагами, а потому нарушила действующее в стране законодательство о ценных бумагах.Примечательно, что руководство Telegram продолжает оспаривать определение своих продуктов «ценными бумагами», пытаясь добиться отклонения иска, в котором содержались требования о запрете эмиссии Gram. В то же время, ранее на запуск этой криптовалюты был наложен судебный запрет.