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Суд Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил их передачу покупателям

Суд в Нью-Йорке принял сторону SEC US и выдал официальный запрет на передачу цифровой валюты под названием Gram покупателям. Таким образом, американский суд фактически признал криптовалюту ценными бумагами.

«Постановление суда, которым запрещается передача токенов покупателям и предотвращается кульминация нарушения, обоснован и будет выполнен. Требование заявителя о введении временного запрета судом удовлетворено», - отмечается в документе, подписанном главой суда.

Примечательно, что ранее комиссия обратилась с исковым заявлением против Telegram в связи с проведенным основателями одноименного мессенджера ICO, по результатам которого им удалось привлечь 1,7 млрд долларов США. Как утверждают в SEC US, компания соответствующим образом не зарегистрировала свою цифровую валюту, которая в действительности является ценными бумагами, а потому нарушила действующее в стране законодательство о ценных бумагах.

Примечательно, что руководство Telegram продолжает оспаривать определение своих продуктов «ценными бумагами», пытаясь добиться отклонения иска, в котором содержались требования о запрете эмиссии Gram. В то же время, ранее на запуск этой криптовалюты был наложен судебный запрет.

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Экономика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:34

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