«У него другая семья»: Ханна впервые публично рассказала о своем отце

29-летняя Анна Иванова, более известна под сценическим псевдонимом Ханна, неоднократно делилась на своей странице в социальной сети фотографиями с мамой, рассказывая об их "близкой родственной связи". В то же время, певица ни разу не говорила публично о своем отце, ни в интервью, ни в блоге. По этой причине, поклонники решили прямо спросить модель в «окне» раздела stories, на что получили ответ:Как известно, с раннего возраста Анна Иванова мечтала стать певицей, в чем ее поддержала мама и устроила дочь в музыкальную школу по классу фортепиано. После того, как фотомодель вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова и родила Адриану, именно родительница всегда готова помочь с ребенком при первой необходимости.Также в stories своего блога Ханна ответила на вопросы о маленькой наследнице и совместной работе с мужем, которая «моментами бывает сложной».