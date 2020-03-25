«У него другая семья»: Ханна впервые публично рассказала о своем отце
Российская певица и фотомодель Ханна впервые публично рассказала о своем отце в stories личного блога Instagram. По словам исполнительницы, «у него другая семья» и она не поддерживает общение с ним очень давно.
29-летняя Анна Иванова, более известна под сценическим псевдонимом Ханна, неоднократно делилась на своей странице в социальной сети фотографиями с мамой, рассказывая об их "близкой родственной связи". В то же время, певица ни разу не говорила публично о своем отце, ни в интервью, ни в блоге. По этой причине, поклонники решили прямо спросить модель в «окне» раздела stories, на что получили ответ: «У папы другая семья, мы с ним не общаемся, только когда я была ребенком. Но потом случился небольшой конфликт и наши отношения полностью прекратились».
Как известно, с раннего возраста Анна Иванова мечтала стать певицей, в чем ее поддержала мама и устроила дочь в музыкальную школу по классу фортепиано. После того, как фотомодель вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова и родила Адриану, именно родительница всегда готова помочь с ребенком при первой необходимости.
Также в stories своего блога Ханна ответила на вопросы о маленькой наследнице и совместной работе с мужем, которая «моментами бывает сложной».
29-летняя Анна Иванова, более известна под сценическим псевдонимом Ханна, неоднократно делилась на своей странице в социальной сети фотографиями с мамой, рассказывая об их "близкой родственной связи". В то же время, певица ни разу не говорила публично о своем отце, ни в интервью, ни в блоге. По этой причине, поклонники решили прямо спросить модель в «окне» раздела stories, на что получили ответ: «У папы другая семья, мы с ним не общаемся, только когда я была ребенком. Но потом случился небольшой конфликт и наши отношения полностью прекратились».
Как известно, с раннего возраста Анна Иванова мечтала стать певицей, в чем ее поддержала мама и устроила дочь в музыкальную школу по классу фортепиано. После того, как фотомодель вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова и родила Адриану, именно родительница всегда готова помочь с ребенком при первой необходимости.
Также в stories своего блога Ханна ответила на вопросы о маленькой наследнице и совместной работе с мужем, которая «моментами бывает сложной».
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:28