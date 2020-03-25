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Галкин высмеял английский язык Ивлеевой в диалоге с Джаредом Лето

Телеведущей Насте Ивлеевой удалось во время карантина пообщаться с актером Джаредом Лето в прямом эфире микроблога Instagram. Юморист Максим Галкин высмеял после этого английский язык российского блогера.

Галкин высмеял английский язык Ивлеевой в диалоге с Джаредом Лето


Рок-музыкант вышел в эфир, чтобы пообщаться со своими фолловерами. Случайным образом его собеседницей стала Настя Ивлеева, которая рассказала американской знаменитости, что она очень популярна в России. На это Джаред Лето ответил, что теперь он должен посетить ее шоу и пообещал это сделать, когда приедет в РФ по приглашению Ивана Урганта. На это телеведущая ответила, что с удовольствием примет актера, как только улучшится ситуация в мире. Рок-музыкант также сделал совместный снимок с Настей Ивлеевой в видеочате и попросил, чтобы блогер себя берегла во время самоизоляции.

В комментариях в Instagram об этом прямом эфире высказались многие подписчики Насти Ивлеевой. Английский язык ведущей прокомментировал Максим Галкин, который высмеял ее произношение. Но сама блогер также иронично отозвалась о своем уровне разговорного языка. В надписи к посту она обозначила: «Английский язык покинул(а) чат», давая тем самым понять, что прекрасно понимает свои минусы.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:22

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