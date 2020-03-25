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«Как вам гиперреализм?»: Солист Little Big обрел новое хобби во время карантина

Солист Little Big Илья Прусикин во время пребывания на карантине обрел новое хобби. Как оказалось, певец решил взяться за кисть и начал создавать картины, которые шутя назвал «шедеврами» гиперреализма.

В новой публикации на своей странице в Instagram Илья Прусикин рассказала поклонникам о том, как проходят будни его вынужденной самоизоляции. Как сообщил солист Little Big, весь состав группы на время карантина перебрался за город и принялся работать над новым материалом. Музыканты пишут тексты, музыку, придумывают оригинальные шоу-программы, а также создают сценарии к будущим клипам.

В перерывах же между работой Илья Прусикин решил не терять времени даром и открыл для себя новое хобби – живопись. Как признается сам певец, картины у него пока получаются не очень, однако сам процесс их создания приносит массу удовольствия. Артист даже назвал свои первые работы «шедеврами» гиперреализма, поинтересовавшись у подписчиков их мнением по поводу своего творческого увлечения, а также сообщил, что будет и далее публиковать фото «полотен» по мере их создания.

Кроме демонстрации своих «шедевров» вокалист Little Big посвятил свой пост и напоминанию о том, что победить вирус удастся только сообща – координируя действия и поступая согласно рекомендациям. В свою же очередь Прусикин пообещал фанатам не дать им заскучать на карантине, публикуя для них какой-нибудь интересный и веселый контент в своем аккаунте.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:16

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