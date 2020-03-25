Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым: "Мы всегда разделяли работу и отношения"





Российская актриса и бывшая жена Богомолова Дарья Мороз в интервью призналась, что развод между ними состоялся еще до бурного романа кинодеятеля с Ксенией Собчак. Развод прошел цивилизованно, без выяснений отношений и претензий. Уже будучи свободным, режиссер стал встречаться с эпатажной журналисткой, а в прошлом году они узаконили свои отношения.Более того, уже после развода Дарья Мороз снималась в одной из главных ролей в сериале Константина Богомолова "Содержанки", где была задействована и Ксения Собчак. Здесь тоже не возникало никаких проблем, ведь, отметила актриса, она и Константин Богомолов всегда разделяли работу и отношения.