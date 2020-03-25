Ксения Собчак сняла новый ролик о коронавирусе для своего блога в больнице в Коммунарке
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак сняла сюжет о новом коронавирусе в больнице в Коммунарке, где лечатся пациенты из Москвы и области. Как сообщает telegram-канал "Только никому", в медицинском учреждении знаменитость появилась с макияжем и укладкой.
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Коммунарку без защитных средств, маски или костюма. Видимо, звезда совсем не боится заразиться новым коронавирусом, который распространяется по всему миру. Как отметили журналисты, в больнице находятся знаменитости, в том числе и друзья эпатажной журналистки.
Ксения Собчак прошлась по заведению со съемочной группой в процессе подготовки нового сюжета для своего блога на YouTube. В скором времени, вероятнее всего, звезда также привлечет внимание общественности к новому вирусному заболеванию.
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Коммунарку без защитных средств, маски или костюма. Видимо, звезда совсем не боится заразиться новым коронавирусом, который распространяется по всему миру. Как отметили журналисты, в больнице находятся знаменитости, в том числе и друзья эпатажной журналистки.
Ксения Собчак прошлась по заведению со съемочной группой в процессе подготовки нового сюжета для своего блога на YouTube. В скором времени, вероятнее всего, звезда также привлечет внимание общественности к новому вирусному заболеванию.