Ксения Собчак сняла новый ролик о коронавирусе для своего блога в больнице в Коммунарке





Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Коммунарку без защитных средств, маски или костюма. Видимо, звезда совсем не боится заразиться новым коронавирусом, который распространяется по всему миру. Как отметили журналисты, в больнице находятся знаменитости, в том числе и друзья эпатажной журналистки.Ксения Собчак прошлась по заведению со съемочной группой в процессе подготовки нового сюжета для своего блога на YouTube. В скором времени, вероятнее всего, звезда также привлечет внимание общественности к новому вирусному заболеванию.