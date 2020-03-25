Toyota Sienna оснастят гибридным двигателем
В компании Toyota планируют частично электрифицировать популярный минивэн Sienna. Новое поколение модели оснастят гибридным двигателем, о чем свидетельствуют фотографии от инсайдеров.
Если верить новым фотографиям, на которых изображены сроки запуска следующего поколения Toyota Sienna, новый минивэн появится осенью 2020 года с гибридной линейкой силовых агрегатов. Что касается диапазона двигателей, то автомобиль может получить полуэлектрическую версию текущего 3,5-литрового V6. Тем не менее, в 2020 году Highlander Hybrid отказался от своего 3,5-литрового мотора в пользу гибридного 2,5-литрового V4, отдавая приоритет эффективности над скоростью.
Вполне возможно, что будущая модель Sienna последует этому примеру, предлагая базовый четырехцилиндровый двигатель. Гибридный плагин Sienna Prime также кажется вероятным. В этом случае автолюбители могут ожидать 2,5-литровый V4, питаемый от литий-ионной батареи большой емкости и позаимствованный у комплектации Toyota RAV4 Prime. Если компания примет решение об установке этого агрегата, то новый минивэн будет предлагать 302 лошадиных силы.
Если верить новым фотографиям, на которых изображены сроки запуска следующего поколения Toyota Sienna, новый минивэн появится осенью 2020 года с гибридной линейкой силовых агрегатов. Что касается диапазона двигателей, то автомобиль может получить полуэлектрическую версию текущего 3,5-литрового V6. Тем не менее, в 2020 году Highlander Hybrid отказался от своего 3,5-литрового мотора в пользу гибридного 2,5-литрового V4, отдавая приоритет эффективности над скоростью.
Вполне возможно, что будущая модель Sienna последует этому примеру, предлагая базовый четырехцилиндровый двигатель. Гибридный плагин Sienna Prime также кажется вероятным. В этом случае автолюбители могут ожидать 2,5-литровый V4, питаемый от литий-ионной батареи большой емкости и позаимствованный у комплектации Toyota RAV4 Prime. Если компания примет решение об установке этого агрегата, то новый минивэн будет предлагать 302 лошадиных силы.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10