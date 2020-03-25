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Toyota Sienna оснастят гибридным двигателем

В компании Toyota планируют частично электрифицировать популярный минивэн Sienna. Новое поколение модели оснастят гибридным двигателем, о чем свидетельствуют фотографии от инсайдеров.

Если верить новым фотографиям, на которых изображены сроки запуска следующего поколения Toyota Sienna, новый минивэн появится осенью 2020 года с гибридной линейкой силовых агрегатов. Что касается диапазона двигателей, то автомобиль может получить полуэлектрическую версию текущего 3,5-литрового V6. Тем не менее, в 2020 году Highlander Hybrid отказался от своего 3,5-литрового мотора в пользу гибридного 2,5-литрового V4, отдавая приоритет эффективности над скоростью.

Вполне возможно, что будущая модель Sienna последует этому примеру, предлагая базовый четырехцилиндровый двигатель. Гибридный плагин Sienna Prime также кажется вероятным. В этом случае автолюбители могут ожидать 2,5-литровый V4, питаемый от литий-ионной батареи большой емкости и позаимствованный у комплектации Toyota RAV4 Prime. Если компания примет решение об установке этого агрегата, то новый минивэн будет предлагать 302 лошадиных силы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

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