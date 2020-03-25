«Мы вжарим настоящий рок для вас»: Гарик Сукачев из-за коронавируса даст бесплатный онлайн-концерт

Гарик Сукачев принял решение об организации бесплатного онлайн-концерта «GO!», поскольку полагает, что в нелегкие времена, которые переживает сейчас человечество, не стоит лишать людей качественной музыки. Артист пригласил всех своих поклонников приходить и общаться у экранов. Также можно будет попеть и потанцевать, поскольку певец обещает «вжарить настоящий рок».Музыкант отметил, что сейчас такой период, поэтому нужно к нему приспосабливаться, и попросил своих поклонников делиться с друзьями информацией о концерте, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться к онлайн-выступлению. Трансляция мероприятия будет осуществляться в группе музыканта в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте show.okko.tv. В комментариях певец добавил, что выступление можно будет посмотреть в записи, поскольку он сохранит эфир.Поклонники выразили благодарность певцу за такое решение. «Очень хорошая новость», «Ура», «Будем ждать», - отметили фолловеры в комментариях. В условиях коронавируса Гарик Сукачев внес некоторые коррективы в текст своей песни «Мая бабушка курит трубку». Новая версия хита напоминает россиянам о необходимости частого мытья рук и заботе о людях пожилого возраста, которые находятся в группе риска.