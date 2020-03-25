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Дочь Максима Виторгана рассказала о младшем брате: «Платон очень крутой парень»

Дочь российского актера и бывшего мужа эпатажной Ксении Собчак Полина рассказала о своем отношении к младшему брату Платону. По словам девушки, она любит малыша и удивляется, как в трехлетнем возрасте он может добиться желаемого, а ведь сама была раньше нерешительной в поступках.
Дочь Максима Виторгана рассказала о младшем брате: «Платон очень крутой парень»

В первом браке у Максима Виторгана родилась дочь Полина и сын Даниил, а во время совместной жизни с Ксенией Собчак - сын Платон. На данный момент у артиста бурный роман с коллегой Нино Нинидзе, но даже при интенсивном графике и занятости знаменитость не забывает уделять время своим наследникам. Полина Виторган уже успела подружиться с младшим братом, признавшись, что даже учится у него в некоторых смыслах незнакомым вещам.

По словам дочери актера, маленький Платон очень любознательный, он любит познавать мир и ничего не боится. При этом мальчик настойчивый и старается всегда добиваться того, что он хочет. Этому Полина сейчас учится у маленького брата.
"Если он чего-то хочет добиться, то к этому идет. Он не боится, а просто делает", - призналась Полина Виторган в интервью.

Сама девушка хотела бы попробовать себя в профессии отца, поучаствовать вместе с ним в постановке на сцене или сняться в фильме, однако ей пока сложно преодолевать свои страхи. Все свершения, отметила Полина Виторган, у нее происходят через страхи, но в то же время у девушки есть стремление работать над собой.

Наследница Максима Виторгана научилась контролировать свои эмоции и получать выгоду из них. Иногда в институте, добавила звездная наследница, она ждет, чтобы ее вызвали, а когда получается преодолеть барьер, чувствует полную уверенность в своих силах. В семье девушку все поддерживают, она без стеснения рассказала родителям, когда впервые попробовала алкоголь, они просто объяснили ей, почему нельзя это делать.

После дебюта Полины Виторган в кино родители также поддержали начинающую актрису, даже несмотря на ее появление в кадре полуобнаженной. Девушка очень уважает отца, не только и-за родства, но и как старшего коллегу. Артист, отметила дочь, всегда предельно честен, он не давит и не направляет наследницу, давая ей свободу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:35

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