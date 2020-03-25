Для посетителей открыли часть Великой Китайской стены Бадалину





Бадалину закрыли еще в январе, когда в Китае была зафиксирована вспышка коронавируса. Местные жители очень рады тому, что могут теперь свободно передвигаться и посетить любимые туристические места, которые обычно переполнены гостями КНР и местными жителями. Великую Китайскую стену могут посетить только те китайцы, которые предоставят охране QR-код с подтверждением того, что последние две недели они не выезжали за пределы Пекина. На входе в Бадалину осуществляется температурный контроль, после чего посетителям наклеивают на верхнюю одежду отметку о его прохождении. Ранее в это туристическое место пускали 60 тысяч человек, но теперь количество сократили до 20 тысяч посетителей.Кроме этого, начал работу и зоопарк, расположенный в Пекине. Гостям предлагается приобретать билеты заранее в режиме онлайн. Количество посетителей также ограничено и сотрудники зоопарка следят за тем, чтобы у вольеров не возникало заторов. Ограждения постоянно дезинфицируются, чтобы не допустить новой волны заражения COVID-19.