Учёные из Китая выявили связь коронавируса с гипертонией
Ученые из Китая провели исследование, в ходе которого выяснили о наличии заболеваний у умерших от коронавируса. От повышенного артериального давления страдали 38% инфицированных.
Эксперты из России отметили, гипертония, как и другие болезни сердца и сосудов, может отягчаться и по причине страха перед коронавирусом. Врачи также сообщают, препараты от гипертонии (ингибиторы АПФ), которые регулируют АД, могут привести к ухудшению прогнозов при COVID-19.
Это связано с тем, что инфекция взаимодействует с клетками через фермент, увеличивающийся в количестве на поверхности клеток при терапии данными медикаментами. Учёный из лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада рассказал, на данный момент эта теория не имеет обоснованного клинического подтверждения. Об этом сообщает новостной портал Известия.
Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии Лотар Вилер заявил о высокой скорости распространения коронавируса. Он также отметил, что новый вирус намного опаснее, чем грипп. Также Доктор Анча Баранова рассказала о повторном проявлении коронавируса после выписывания пациентов. Оказывается, инфекция очень медленно выводится из организма, поэтому есть риск возникновения нового заболевания.
Эксперты из России отметили, гипертония, как и другие болезни сердца и сосудов, может отягчаться и по причине страха перед коронавирусом. Врачи также сообщают, препараты от гипертонии (ингибиторы АПФ), которые регулируют АД, могут привести к ухудшению прогнозов при COVID-19.
Это связано с тем, что инфекция взаимодействует с клетками через фермент, увеличивающийся в количестве на поверхности клеток при терапии данными медикаментами. Учёный из лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада рассказал, на данный момент эта теория не имеет обоснованного клинического подтверждения. Об этом сообщает новостной портал Известия.
Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии Лотар Вилер заявил о высокой скорости распространения коронавируса. Он также отметил, что новый вирус намного опаснее, чем грипп. Также Доктор Анча Баранова рассказала о повторном проявлении коронавируса после выписывания пациентов. Оказывается, инфекция очень медленно выводится из организма, поэтому есть риск возникновения нового заболевания.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:42