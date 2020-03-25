Власти Москвы распорядились госпитализировать всех беременных с ОРВИ
Власти российской столицы приняли решение о госпитализации всех беременных горожанок, у которых зафиксированы симптомы ОРВИ. Такие данные приводятся в приказе московского депздрава, сообщают СМИ.
Стоит отметить, что немногим ранее департамент здравоохранения города разрешил всем людям, инфицированным новым типом коронауирса, лечиться в домашних условиях. Впрочем, подобная возможность появляется лишь в тех случаях, когда недуг протекает в легкой форме.
Стоит отметить, что количество заболевших COVID-19 в России приближается к отметке в 500 человек, при этом большинство зафиксированных случаев приходятся как раз на Москву и Подмосковье.
Стоит отметить, что немногим ранее департамент здравоохранения города разрешил всем людям, инфицированным новым типом коронауирса, лечиться в домашних условиях. Впрочем, подобная возможность появляется лишь в тех случаях, когда недуг протекает в легкой форме.
Стоит отметить, что количество заболевших COVID-19 в России приближается к отметке в 500 человек, при этом большинство зафиксированных случаев приходятся как раз на Москву и Подмосковье.
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:48