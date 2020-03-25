Власти Москвы распорядились госпитализировать всех беременных с ОРВИ





Стоит отметить, что немногим ранее департамент здравоохранения города разрешил всем людям, инфицированным новым типом коронауирса, лечиться в домашних условиях. Впрочем, подобная возможность появляется лишь в тех случаях, когда недуг протекает в легкой форме.Стоит отметить, что количество заболевших COVID-19 в России приближается к отметке в 500 человек, при этом большинство зафиксированных случаев приходятся как раз на Москву и Подмосковье.