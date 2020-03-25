Режиссер Александр Прошкин отмечает 80-летний юбилей на карантине





Александр Прошкин, известный такими работами, как "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Опасный возраст", рассказал, почему решил провести собственное 80-летие в самоизоляции. Режиссер признался, что супруга повлияла на его решение уехать на дачу, когда в стране распространяется новая коронавирусная инфекция. "Моя жена очень боится инфекций, поэтому мы скрылись", - добавил Прошкин. Кинодел также поделился новостями о своих будущих фильмах, съемки которых временно приостановили.Новая картина от создателя "Доктора Живаго" сейчас находится на финальной стадии разработки. По словам Прошкина, сюжет, пока безымянного фильма, будет рассказывать о "о борьбе за Землю". Кадры для киноленты были сняты в степях возле Оренбурга. Все же, из-за общенационального карантина, народный артист не может посетить студию, поэтому основная работа стоит за звукорежиссерами, которые записывают музыку удаленно.