Режиссер Александр Прошкин отмечает 80-летний юбилей на карантине
25 марта режиссер Александр Прошкин отмечает 80-летний юбилей, который он планирует провести тихо и без торжества. Народный артист сейчас пребывает на собственной даче с семьей из-за карантина.
Александр Прошкин, известный такими работами, как "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Опасный возраст", рассказал, почему решил провести собственное 80-летие в самоизоляции. Режиссер признался, что супруга повлияла на его решение уехать на дачу, когда в стране распространяется новая коронавирусная инфекция. "Моя жена очень боится инфекций, поэтому мы скрылись", - добавил Прошкин. Кинодел также поделился новостями о своих будущих фильмах, съемки которых временно приостановили.
Новая картина от создателя "Доктора Живаго" сейчас находится на финальной стадии разработки. По словам Прошкина, сюжет, пока безымянного фильма, будет рассказывать о "о борьбе за Землю". Кадры для киноленты были сняты в степях возле Оренбурга. Все же, из-за общенационального карантина, народный артист не может посетить студию, поэтому основная работа стоит за звукорежиссерами, которые записывают музыку удаленно.
Александр Прошкин, известный такими работами, как "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Опасный возраст", рассказал, почему решил провести собственное 80-летие в самоизоляции. Режиссер признался, что супруга повлияла на его решение уехать на дачу, когда в стране распространяется новая коронавирусная инфекция. "Моя жена очень боится инфекций, поэтому мы скрылись", - добавил Прошкин. Кинодел также поделился новостями о своих будущих фильмах, съемки которых временно приостановили.
Новая картина от создателя "Доктора Живаго" сейчас находится на финальной стадии разработки. По словам Прошкина, сюжет, пока безымянного фильма, будет рассказывать о "о борьбе за Землю". Кадры для киноленты были сняты в степях возле Оренбурга. Все же, из-за общенационального карантина, народный артист не может посетить студию, поэтому основная работа стоит за звукорежиссерами, которые записывают музыку удаленно.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:32