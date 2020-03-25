Продажи нового Realme C3 стартуют в России уже на этой неделе





Ранее ожидалось, что за новинку Realme запросит не менее 10 990 рублей, однако последние данные свидетельствуют о более выгодной цене. Так версия C3 на 3/32 Гб обойдется отечественному покупателю на две тысячи дешевле, чем предполагалось, а 3/64 Гб – на тысячу. Однако разработчики установили такие расценки лишь на определенный временной отрезок – до 14 апреля. После этой даты каждая из моделей вырастет в цене на тысячу рублей.Как сообщил китайский производитель смартфонов, самую мощную версию Realme C3 купить можно уже с 28 числа текущего месяца, а вот модель попроще придется подождать еще некоторое время. На рынке России она появится не раньше 7 апреля.