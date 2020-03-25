Релиз сиквела «Чудо-женщины» отложили из-за коронавируса на два месяца
Стало известно о том, что студия Warner Bros. отложила релиз сиквела «Чудо-женщины» на два месяца из-за вспышки эпидемии коронавируса в мире. Ранее появлялись слухи о том, что продолжение кинокомикса представят в цифровом формате.
Представители кинокомпании надеются, что премьера «Чудо-женщина 1984» состоится уже тогда, когда «мир будет более здоровым и безопасным». Выход в широкий прокат ожидаемой картины был запланирован на 5 июня этого года, но в связи с вирусной инфекцией, распространившейся по миру, его перенесли на 14 августа. Warner Bros. считают, что все кинотеатры к этому моменту будут нормально работать и зрители сполна смогут насладиться сиквелом «Чудо-женщины».
Также из релиза исчезли хоррор «Злое» Джеймса Вана и новый мультфильм «Скуб». Пока неизвестно, когда состоится премьера этих работ.
Представители кинокомпании надеются, что премьера «Чудо-женщина 1984» состоится уже тогда, когда «мир будет более здоровым и безопасным». Выход в широкий прокат ожидаемой картины был запланирован на 5 июня этого года, но в связи с вирусной инфекцией, распространившейся по миру, его перенесли на 14 августа. Warner Bros. считают, что все кинотеатры к этому моменту будут нормально работать и зрители сполна смогут насладиться сиквелом «Чудо-женщины».
Также из релиза исчезли хоррор «Злое» Джеймса Вана и новый мультфильм «Скуб». Пока неизвестно, когда состоится премьера этих работ.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:20