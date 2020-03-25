В ВОЗ пророчат США роль нового эпицентра коронавируса





«На данный момент наблюдается динамичный рост количества заболевших вирусом в Соединенных Штатах. Следовательно, у этой страны на самом деле имеется определенный потенциал для того, чтобы стать новым эпицентром COVID-19. На данный момент мы не можем утверждать, что США уже являются эпицентром, но в будущем это может превратиться в реальность», - приводит пресса слова представителя организации Маргарет Харрис.Примечательно, что по обновленным данным в США зарегистрировано почти 55 тысяч случаев заражения, в том числе 783 летальных. А вот вылечившимися на данный момент считаются только 348 американцев. Всего же в мире коронавирус выявлен уже у более чем 421 тысячи человек, свыше 18,8 тысяч из них погибли.