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Гендиректор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о 2 типах тестов на определение COVID-19

Генеральный директор компании DRD Biotech, являющейся резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев заявил о существовании 2 типов тестов на определение COVID-19. Первый необходим для его поиска в организме, второй выявляет антитела, вырабатывающиеся при заражении.

Согласно утверждению Анжея Жимбиева, первый тип является тестом на базе метода полимеразной цепной реакции. Они применяются российскими медиками. Тесты второго типа в России отсутствуют. "Нами разрабатывается тест на присутствие антител к COVID-19. Мы стараемся выявить ответ иммунной системы на вирус. Первый тип тестов определяет присутствие вируса в образцах слюны или мокроты верхних дыхательных путей», - сообщил Жимбиев.

Он также добавил, антитела в ответ на инфекцию в организме человека производятся на 3-5 сутки, и они определяются при использовании теста. «Он помогает улучшать точность диагностики. Также позволяет медикам наблюдать за ходом болезни во время её острой стадии», - рассказал генеральный директор. Информация о них находится в открытом доступе, поэтому на основании этого их будут изготавливать в России. По предположениям Жимбиева, производство запустят в июне, и его цена не должна превысить 100-200 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о симптоме тяжелой формы коронавируса. Так, он заявил, что при снижении напряжения кислорода в артериальной крови человек ощущает ухудшение состояния здоровья.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:14

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