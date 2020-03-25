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Названы наиболее востребованные премиальные кроссоверы в России

Эксперты составили список наиболее востребованных кроссоверов премиум-сегмента в России. Лидером продаж на авторынке страны стал Lexus RX.
Названы наиболее востребованные премиальные кроссоверы в России

По статистике за период с начала января до конца февраля текущего года японский кроссовер Lexus RX приобрели 1 680 россиян. Цена модели в базовой комплектации стартует от 3 481 000 рублей, являясь одной из наиболее низких среди премиальных кроссоверов. В то же время востребованность автомобиля практически вдвое высшая, нежели BMW X3, у которого начальная цена еще ниже.

Немецкий BMW X3 стал вторым в списке. По стоимости от 3 420 000 до 5 830 000 рублей его обладателями стали 962 человека. Следующие места в рейтинге достались также моделям марки BMW - Х5, Х4 и Х7. Стоимость Х7 варьируется от 6 310 000 до 10 390 000 рублей, являясь большей среди всех автомобилей, вошедших в список. Х5 и Х4 можно приобрести по начальной цене от 4 660 000 и 3 730 000 рублей соответственно.

Среди всех востребованных внедорожников наименьшая стоимость у Audi Q5, составляющая 3 230 000 рублей в базовой комплектации и 3 802 000 рублей в топовой версии. Несмотря на привлекательную цену автомобиля, в первые два месяца года было продано всего 554 экземпляра.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:56

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