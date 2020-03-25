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Minecraft стал бесплатной платформой для онлайн-обучения на время пандемии

Разработчики решили использовать Minecraft в качестве бесплатной платформы для онлайн-обучения на время пандемии. Благодаря новому контенту пользователи получили возможность изучать программирование, законы математики, а также принципы создания 3D-фракталов.

Кроме того, геймеры смогут, не выходя из дома, и даже из игры, побывать на экскурсии на МКС, а также осмотреть в ходе виртуального тура исторические достопримечательности Вашингтона. Подобные уроки разработчики Microsoft решили сделать бесплатными вплоть до 30 июня. Скачать образовательный контент можно на официальном сайте компьютерной инди-игры.

Сделать на платформе Minecraft опцию дистанционного обучения сотрудники Microsoft решили для того, чтобы поддержать образовательную систему, которая из-за пандемии коронавируса была вынуждена перейти в онлайн-режим. Так, уже на прошлой неделе в игре состоялась «пилотная» пробная лекция для студентов-второкурсников, обучающихся по специальности «Информатика и вычислительная техника». Темой занятия стало функциональное программирование, а в качестве практической работы было дано задание воссоздать модель университета. Связь между лектором и студентами поддерживалась при помощи голосового и текстового чатов.

Управляющий брендом Xbox Фил Спенсер отметил, что «беспрецедентные времена» требуют новых решений и подходов, поэтому компания решила внести свой вклад в сферу бесплатного онлайн-обучения. Пандемия коронавируса сильно повлияла на мир и жизнь людей, поэтому сотрудники компании считают своим долгом сделать все возможное для поддержки своих пользователей в этот сложный период.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:02

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