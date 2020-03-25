Ученые рассказали об опасности зачатия детей во время карантина





Специалисты из США провели исследование, по итогам которого установили, что стресс, который многие люди испытывают из-за распространения вируса, заметно изменяет состав мужского семени. Проще говоря, ребенок, который был зачат в такой нервной обстановке, будет развиваться немного иначе, чем дети, которые были зачаты в более благополучных условиях. Эта разница, утверждают ученые, прежде всего фиксируется во всем, что касается развития головного мозга.«Существует определенный механизм, благодаря которому отцовский стресс и будущее развитие плода в утробе матери определенным образом связаны. Его корни уходят к везикулам – специальным внутриклеточным пузырькам, которые отвечают за доставку белков, липидов и нуклеиновых кислот к мужским половым клеткам в процессе созревания. Именно они играют важную роль в полноценном формировании семенной жидкости», - отмечают исследователи.Как выяснилось, стресс также приводит к изменению состава белков и РНК в везикулах, что может отразиться в изменениях формирования головного мозга эмбриона. Как именно такие аномалии в результате отразятся на потомстве, ученым неизвестно, однако они считают, что это влияние будет иметь именно негативный характер.