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Ученые рассказали об опасности зачатия детей во время карантина

Постоянный стресс, чувство страха и беспокойства, которые испытывают многие люди в связи с пандемией нового типа коронавирусной инфекции, могут самым негативным образом отразиться на состоянии здоровья будущего ребенка, поэтому зачинать детей во время карантина не следует. С таким заявлением выступили американские ученые.
Ученые рассказали об опасности зачатия детей во время карантина

Специалисты из США провели исследование, по итогам которого установили, что стресс, который многие люди испытывают из-за распространения вируса, заметно изменяет состав мужского семени. Проще говоря, ребенок, который был зачат в такой нервной обстановке, будет развиваться немного иначе, чем дети, которые были зачаты в более благополучных условиях. Эта разница, утверждают ученые, прежде всего фиксируется во всем, что касается развития головного мозга.

«Существует определенный механизм, благодаря которому отцовский стресс и будущее развитие плода в утробе матери определенным образом связаны. Его корни уходят к везикулам – специальным внутриклеточным пузырькам, которые отвечают за доставку белков, липидов и нуклеиновых кислот к мужским половым клеткам в процессе созревания. Именно они играют важную роль в полноценном формировании семенной жидкости», - отмечают исследователи.

Как выяснилось, стресс также приводит к изменению состава белков и РНК в везикулах, что может отразиться в изменениях формирования головного мозга эмбриона. Как именно такие аномалии в результате отразятся на потомстве, ученым неизвестно, однако они считают, что это влияние будет иметь именно негативный характер.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:48

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