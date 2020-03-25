Ученые рассказали об опасности зачатия детей во время карантина
Постоянный стресс, чувство страха и беспокойства, которые испытывают многие люди в связи с пандемией нового типа коронавирусной инфекции, могут самым негативным образом отразиться на состоянии здоровья будущего ребенка, поэтому зачинать детей во время карантина не следует. С таким заявлением выступили американские ученые.
Специалисты из США провели исследование, по итогам которого установили, что стресс, который многие люди испытывают из-за распространения вируса, заметно изменяет состав мужского семени. Проще говоря, ребенок, который был зачат в такой нервной обстановке, будет развиваться немного иначе, чем дети, которые были зачаты в более благополучных условиях. Эта разница, утверждают ученые, прежде всего фиксируется во всем, что касается развития головного мозга.
«Существует определенный механизм, благодаря которому отцовский стресс и будущее развитие плода в утробе матери определенным образом связаны. Его корни уходят к везикулам – специальным внутриклеточным пузырькам, которые отвечают за доставку белков, липидов и нуклеиновых кислот к мужским половым клеткам в процессе созревания. Именно они играют важную роль в полноценном формировании семенной жидкости», - отмечают исследователи.
Как выяснилось, стресс также приводит к изменению состава белков и РНК в везикулах, что может отразиться в изменениях формирования головного мозга эмбриона. Как именно такие аномалии в результате отразятся на потомстве, ученым неизвестно, однако они считают, что это влияние будет иметь именно негативный характер.
Специалисты из США провели исследование, по итогам которого установили, что стресс, который многие люди испытывают из-за распространения вируса, заметно изменяет состав мужского семени. Проще говоря, ребенок, который был зачат в такой нервной обстановке, будет развиваться немного иначе, чем дети, которые были зачаты в более благополучных условиях. Эта разница, утверждают ученые, прежде всего фиксируется во всем, что касается развития головного мозга.
«Существует определенный механизм, благодаря которому отцовский стресс и будущее развитие плода в утробе матери определенным образом связаны. Его корни уходят к везикулам – специальным внутриклеточным пузырькам, которые отвечают за доставку белков, липидов и нуклеиновых кислот к мужским половым клеткам в процессе созревания. Именно они играют важную роль в полноценном формировании семенной жидкости», - отмечают исследователи.
Как выяснилось, стресс также приводит к изменению состава белков и РНК в везикулах, что может отразиться в изменениях формирования головного мозга эмбриона. Как именно такие аномалии в результате отразятся на потомстве, ученым неизвестно, однако они считают, что это влияние будет иметь именно негативный характер.