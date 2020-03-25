Apple обновила iPhone и iPad, добавив новый функционал





Разработчики основательно поработали над исправлениями, обновленными функциями и доработками версии 13.4. Пользователи теперь могут подключить к планшетам трекпад и мышь. Поддерживаются устройства Magic Mouse и Mouse 2, а также Magic Trackpad и Trackpad 2. Но кроме этого, можно подключить мышки других производителей, подсоединив их к USB или Bluetooth. При использовании трекпада можно будет применять multi-touch жесты в стиле Mac, предназначенные для навигации.После обновления iPhone и iPad, собственники гаджетов Apple могут совершать универсальные покупки и оплачивать их один раз для всех видов устройств. Стала доступной возможность делиться папками, расположенными в iCloud Drive, с другими пользователями. Разработчики добавили девять новых Animoji и Memoji. Также в версии 13.4. есть новый виджет календаря, а в iMessage можно поделиться автомобильными электронными ключами.