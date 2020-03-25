«Изолировали от посетителей»: Валерия рассказала, как оберегает маму от коронавируса
Валерия поделилась с коллегами и поклонниками информацией о том, как защищает маму от коронавируса. По словам звезды, в целях безопасности Галину Николаевну «изолировали от посетителей».
Об этом супруга Иосифа Пригожина сообщила в комментарии к посту певицы Жасмин, которая призвала «беречь родных в это непростое время», поделившись с фолловерами фотографией своей бабушки. Валерия поддержала коллегу и рассказала какие меры принимает ее семья для защиты старшего поколения от коронавируса.
По словам звезды отечественной эстрады, свою маму, Галину Николаевну, она была вынуждена «изолировать от посетителей» и даже отменила посещения помощницы по хозяйству. Продукты и вещи первой необходимости Валерия и ее супруг закупают сами и оставляют под дверью. Как признается певица, подобная мера вынуждена, так как любые контакты сейчас несут потенциальную угрозу, а рисковать здоровьем любимого человека страшно. Отсутствие живого общения с мамой тяготит исполнительницу, но пока остается только держать связь посредством интернет-общения и видеозвонков.
Поклонники Валерии назвали ее подход «разумным и правильным» и отметили, что артистка грамотно поступает в сложившейся ситуации. На данный момент пожилых людей не стоит навещать, чтобы свести к минимуму угрозу их заражения коронавирусом.
Об этом супруга Иосифа Пригожина сообщила в комментарии к посту певицы Жасмин, которая призвала «беречь родных в это непростое время», поделившись с фолловерами фотографией своей бабушки. Валерия поддержала коллегу и рассказала какие меры принимает ее семья для защиты старшего поколения от коронавируса.
По словам звезды отечественной эстрады, свою маму, Галину Николаевну, она была вынуждена «изолировать от посетителей» и даже отменила посещения помощницы по хозяйству. Продукты и вещи первой необходимости Валерия и ее супруг закупают сами и оставляют под дверью. Как признается певица, подобная мера вынуждена, так как любые контакты сейчас несут потенциальную угрозу, а рисковать здоровьем любимого человека страшно. Отсутствие живого общения с мамой тяготит исполнительницу, но пока остается только держать связь посредством интернет-общения и видеозвонков.
Поклонники Валерии назвали ее подход «разумным и правильным» и отметили, что артистка грамотно поступает в сложившейся ситуации. На данный момент пожилых людей не стоит навещать, чтобы свести к минимуму угрозу их заражения коронавирусом.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:36